Суд начал предварительное слушание по делу Ефремова. Прямая трансляция

Сотрудники полиции уже привезли Ефремова для проведения повторного предварительного слушания. Вчера, после того, как актер прибыл в суд, его защитник Пашаев так и не явился на заседание.

Адвокат Тимур Маршани рассказал «360», что отсутствие Пашаева могло быть частью стратегии защиты. При этом правозащитник актера заранее подавал в суд ходатайство о переносе первого заседания. Он ссылался на занятость по другим процессам, даты которых были назначены ранее.

Еще адвокат Ефремова намекнул журналистам, что актер и вовсе мог не быть за рулем автомобиля, который выехал на встречную полосу на Смоленской площади. Тогда столкновение черного джипа актера и грузового автомобиля привело к смерти Сергей Захарова.

По словам Пашаева, Ефремов действительно находился в машине, однако был ли он за рулем, будет решаться в суде. А виновность свою актер никогда полностью не признавал. Об этом тоже сообщил его адвокат.