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    30 июля 2020, 14:09

    Суд начал предварительное слушание по делу Ефремова. Прямая трансляция

    Мария Шагиахметова

    По делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова началось предварительное слушание. Первое заседание должно было пройти вчера, но из-за отсутствующего адвоката артиста Эльмана Пашаева суд перенес разбирательство на четверг. «360» ведет прямую трансляцию из Пресненского суда.

    Сотрудники полиции уже привезли Ефремова для проведения повторного предварительного слушания. Вчера, после того, как актер прибыл в суд, его защитник Пашаев так и не явился на заседание.

    Адвокат Тимур Маршани рассказал «360», что отсутствие Пашаева могло быть частью стратегии защиты. При этом правозащитник актера заранее подавал в суд ходатайство о переносе первого заседания. Он ссылался на занятость по другим процессам, даты которых были назначены ранее.

    Еще адвокат Ефремова намекнул журналистам, что актер и вовсе мог не быть за рулем автомобиля, который выехал на встречную полосу на Смоленской площади. Тогда столкновение черного джипа актера и грузового автомобиля привело к смерти Сергей Захарова.

    По словам Пашаева, Ефремов действительно находился в машине, однако был ли он за рулем, будет решаться в суде. А виновность свою актер никогда полностью не признавал. Об этом тоже сообщил его адвокат.

    Новости SMI.FM