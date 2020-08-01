Водитель Mercedes, который устроил в Севастополе ДТП с 14 пострадавшими, был пьян. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МВД по городу.

«В отношении водителя автомобиля Mercedes составлен административный материал по статье 12.8, решается вопрос о лишении его водительских прав», — отметили в ведомстве.

Авария произошла на улице Дмитрия Ульянова в Севастополе 1 августа. Mercedes врезался во впереди идущий маршрутный автобус. Пострадали 14 человек: восемь взрослых и шесть детей. Раненые были как в автобусе, так и в автомобиле. Их доставили в городскую больницу в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Передний бампер машины сильно искорежен. Причины и обстоятельства аварии выясняются.