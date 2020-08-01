Автобус и легковушка попали в ДТП в Севастополе. 14 пострадавших

ДТП случилось в Севастополе 1 августа. На трассе Mercedes врезался во впереди идущий маршрутный автобус.

В результате аварии пострадали 14 человек: восемь взрослых и шесть детей.

«Пострадавшие — как в автобусе, так и в автомобиле», — говорится в сообщении.

Всех раненных доставили в городскую больницу в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, что передний бампер машины сильно искорежен, а по асфальту разлетелись обломки и стекло.

На месте работают экстренные службы. Причины и обстоятельства аварии выясняются.