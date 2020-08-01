01 августа 2020, 18:01
Автобус и легковушка попали в ДТП в Севастополе. 14 пострадавших
Автобус и легковушка столкнулись в Севастополе. Травмы получили 14 пассажиров, среди них шесть детей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на управление МВД России по городу.
ДТП случилось в Севастополе 1 августа. На трассе Mercedes врезался во впереди идущий маршрутный автобус.
В результате аварии пострадали 14 человек: восемь взрослых и шесть детей.
«Пострадавшие — как в автобусе, так и в автомобиле», — говорится в сообщении.
Всех раненных доставили в городскую больницу в состоянии средней и легкой степени тяжести.
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, что передний бампер машины сильно искорежен, а по асфальту разлетелись обломки и стекло.
На месте работают экстренные службы. Причины и обстоятельства аварии выясняются.