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    01 августа 2020, 18:01

    Автобус и легковушка попали в ДТП в Севастополе. 14 пострадавших

    Алена Макаренко

    Автобус и легковушка столкнулись в Севастополе. Травмы получили 14 пассажиров, среди них шесть детей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на управление МВД России по городу.

    ДТП случилось в Севастополе 1 августа. На трассе Mercedes врезался во впереди идущий маршрутный автобус.

    В результате аварии пострадали 14 человек: восемь взрослых и шесть детей.

    «Пострадавшие — как в автобусе, так и в автомобиле», — говорится в сообщении.

    Всех раненных доставили в городскую больницу в состоянии средней и легкой степени тяжести.

    Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, что передний бампер машины сильно искорежен, а по асфальту разлетелись обломки и стекло.

    На месте работают экстренные службы. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

    Новости SMI.FM