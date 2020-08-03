03 августа 2020, 07:23
Автобус с 30 пассажирами перевернулся на Сахалине
На Сахалине междугородний автобус вылетел в кювет и перевернулся. В нем находились около 30 пассажиров.
В пресс-службе сахалинского МВД рассказали «360», что в результате аварии никто не пострадал. За помощью обратилась одна женщина, к которой вызвали скорую, но медики уже покинули место ДТП.
«Предварительно, не справился с управлением и выехал в кювет. Переворачивая или столкновения особенного не было», — сказали в пресс-службе МВД.
Как сообщил источник «Интерфаксу», автобус Haier попал в аварию на трассе Невельск-Аэропорт Шахтерск, когда ехал из Углегорска в Южно-Сахалинск.
По информации агентства, в автобусе находились около 30 пассажиров. Есть пострадавшие. По предварительным данным, у них легкие травмы.