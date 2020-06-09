Пьяный Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Хроника

В центре Москвы произошло серьезное ДТП. Аварию спровоцировал заслуженный актер России Михаил Ефремов. Он находился за рулем авто в состоянии алкогольного опьянения. Полная картина произошедшего — в материале «360».

Около 22:40, очевидцы опубликовали ролик с искореженными автомобилями. По словам авторов видео, Ефремов находился в сильном алкогольном опьянении.

Авария произошла на Смоленской площади. Актер пересек на своей машине двойную сплошную и столкнулся с фургоном. Водителя грузового автомобиля «Лада» зажало внутри. Мужчину увезли в институт Склифосовского, сообщил источник «360». Артист остался ждать полицию.

По данным СМИ, медики диагностировали у пострадавшего перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедренной кости, закрытую черепно-мозговую травму и травмы внутренних органов.

Спустя полчаса, в 23:30 ЦОДД опубликовал момент аварии с камер внешнего видеонаблюдения. На видео Ефремов пересекает несколько полос, а потом выезжает на встречку. На месте работают сотрудники полиции. Перекрыты четыре полосы движения. Часть машин пустили по встречной полосе. Самого актера отвезли в полицию.

Около полуночи к месту ДТП подъехал коллега Ефремова актер Сергей Гармаш. По его словам, он проезжал мимо» аварии и «решил справиться о здоровье своего коллеги».

Однако виновника ДТП уже там не было. Он находился в полиции и проходил медицинское освидетельствование. С места ДТП стали эвакуировать разбитые машины.

По словам пресс-секретаря столичного главка МВД Владимира Васенина, пострадавший водитель грузового авто получил травмы различной степени тяжести. Сейчас полиция проводит проверку, по результатам которой примут решение о возбуждении уголовного дела.

Дочь Ефремова Анна-Мария неоднозначно отреагировала на произошедшее на своей станице в Instagram. Она написала, что узнала о ЧП с отцом из СМИ.

Позднее в интервью «360» она поделилась своим мнением по поводу «выходки» отца, удивившей ее больше всех предыдущих.

«Мой отец не впервые напивается до серьезной степени, и отрицать это было бы глупо», — отметила девушка.

Она добавила, что пока не звонила ему, только его помощнице.

Виноват, конечно, отец, потому что поступил он безрассудно глупо. Если случай будет без летального исхода, сажать я бы не стала, но наложила бы штраф и лишила водительских прав. А если Сергей (пострадавший водитель — ред.) к утру покинет этот мир, тот тут будем поступать так, как велит закон Анна-Мария Ефремова дочь Михаила Ефремова

Она пожелала, чтобы ситуация разрешилась благополучно для обеих сторон. По ее словам, Михаилу Ефремову не помешал бы трезвый водитель

Сын актера в интервью Маsh, признался, что «это большая трагедия», но попросил журналистов дать ему время, чтобы прийти в себя, потому что он сам «на эмоциях».

По словам очевидца, за несколько минут до аварии, актер чуть не устроил еще одно ДТП на Смоленской площади. Машина просто вылетела из переулка сразу во второй-третий ряд. Если бы очевидец проехал на три секунды позже, то актер бы врезался в него. Он отметил, что актер был в салоне не один. По данным телеграмм-канала Baza, пассажирами Ефремова был актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова.

«Пострадавшего сильно сплющило в машине», — рассказал «360» другой очевидец по имени Владислав.

Сначала он подумал, что водитель не пьяный, а просто «человек, который не боится ответственности и ведет себя неадекватно». Потом он узнал знаменитого актера. Ефремов подошел к нему и попросил сигарету, а после поинтересовался состоянием водителя «Лады», но к пострадавшему не подходил.

В 00:27 сотрудники полиции подтвердили, что в момент ДТП актер был пьян. Данные медицинского освидетельствования показали наличие алкоголя в крови.

Пресс-служба ГУ МВД России по Москве дала официальный комментарий по аварии. По данным ведомства, владелец иномарки Jeep выехал на встречку и врезался в автомобиль «Лада». Пострадавший водитель был госпитализирован.

Сам Ефремов, сидя в автомобиле полиции, заявил, что «вылечит» пострадавшего, потому что денег у него много. Комментарий опубликовал РЕН ТВ.

«Так уж сильно пострадал? Я его вылечу. У меня денег… (эквивалент слова много — прим. ред.)», — сказал он.

Журналистов, толпящихся у места ДТП он назвал «г*вном».

Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал посадить Ефремова за произошедшееи. Он признался, что давно говорил о том, что нужно «сдать Ефремова на принудительное лечение от пьянки».

«Теперь он устроил пьяный ужас. Лечить поздно. Только тюрьма. Жалеть его нельзя. Ефремов мог выключиться за рулем и влететь в пешеходов. Плевать, что он известный актёр. Лишить его всех ролей и званий. И отправить на Колыму прорубать ледоколом дороги», — заявил Милонов.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении Михаила Ефремова после ДТП в центре Москвы, артисту грозит до семи лет тюрьмы.