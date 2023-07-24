Происшествия 24 июля 2023, 09:41 Инженера задержали по делу о прорыве трубы с кипятком в торговом центре Москвы СКР сообщил о задержании главного инженера после прорыва трубы в ТЦ «Времена года» Прокуратура Москвы / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Правоохранители возбудили после прорыва трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» на западе Москвы уголовное дело и задержали подозреваемого. К ответственности могут привлечь главного инженера частной компании, сообщил Следственный комитет России.

«Задержан сотрудник, осуществляющий функции главного инженера в помещениях многофункционального торгово-развлекательного комплекса», — объявила пресс-служба.

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Фигурантом уголовного дела по части третьей статьи 217 УК России «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» станет главный инженер частной компании, который работал по договору в ТЦ «Времена года», уточнили в прокуратуре Москвы. Суд в ближайшее время изберет ему меру пресечения.

Прорыв трубы с кипятком произошел на -1 этаже торгового центра на Кутузовском проспекте 22 июля. С ожогами, переломами и гипертоническим кризом госпитализировали 11 человек. Погибли четыре человека. Расследование уголовного дела взял на свой контроль председатель СКР Александр Бастрыкин, к обследованию территории привлекли Ростехнадзор. Источник «360» сообщил, что анализы показали в воздухе возле ТЦ «Времена года» превышение предельных допустимых значений аммиака.