Происшествия 22 июля 2023, 20:23 Прорыв трубы в ТЦ «Времена года» унес жизни людей. Виновных в аварии начали искать ТАСС сообщил об окончании спасательных работ в ТЦ «Времена года», где погибли люди Телеканал «360»

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Прорыв трубы с кипятком в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве привел к гибели четырех человек. Авария произошла на -1 этаже, откуда начали подниматься клубы горячего пара. Посетителей и персонал эвакуировали. ТЦ закрыт, когда он снова начнет работу — пока неизвестно. На устранение последствий происшествий потребуется время.

Гастроном затопило кипятком

Трубу горячего водоснабжения прорвало в гастрономе «Глобус Гурмэ», расположенном на -1 этаже торгового центра. На место вызвали экстренные службы. Съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ временно перекрыли.

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Данные о первом погибшем появились около 16:25. Через полчаса стало известно еще о трех жертвах ЧП.

Пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила журналистам, что все погибшие во время аварии — женщины.

Мэр Москвы Сергей Собянин принес соболезнования их родным и близким.

«Все службы города, МЧС оперативно работают на месте. Всем пострадавшим оказываем медицинскую помощь», — подчеркнул он, не уточнив количество человек, которые получили травмы.

По не подтвержденным официально данным, пострадали 10 человек. По информации ТАСС, в больницы доставили троих. Источник агентства уточнил, что двое получили ожоги, а у одной из сотрудниц гипермаркета, расположенного в ТЦ, случился сердечный приступ.

Позже источник «360» сообщил, что погибших пятеро. Эти данные пока официально не подтвердили.

СЕО галерей «Времена года» Лилит Адибекян заявила, что торговый центр оказывает максимальное содействие экстренным службам.

Как проходила эвакуация из ТЦ после потопа

Горячая вода после прорыва заполняла помещения внутри ТЦ и проникала на подземную парковку. На нижних этажах было много горячего пара. Клубы поднимались вверх.

«Пара было так много — как в парилке в бане. Воздух сразу стал влажный. Вентиляция не работала, ее обесточили, потому что вдруг замкнет. Охрана сработала оперативно, попросила всех покинуть здание. Все вышли», — поделился в беседе с «360» один из сотрудников.

Мужчина отметил, что паники в ТЦ не было, все покидали здание спокойно. С ним согласился еще один сотрудник, работавший в детском ресторане на третьем этаже. По его словам, персонал за 15 минут предупредили о возможной эвакуации.

Они начали готовиться, затем вывели детей через эвакуационные выходы. Все они были открыты, никаких препятствий не возникло.

Молодой человек уточнил, что ресторан, где он работает, находится в другой части ТЦ, на третьем этаже. Там сильного пара не было, только небольшая влажность в коридоре.

«Официанты, старшие менеджеры, управляющие — все были на работе, все помогали детям выходить», — добавил собеседник «360».

Одна из посетительниц ТЦ призналась, что сначала даже не поверила, что в здании произошла авария такого масштаба, потому что все были очень спокойны. Потом, подойдя к эскалаторам, увидела, что снизу поднимаются клубы пара.

По словам девушки, при спуске на нижние этажи она почувствовала «сильный запах горячей воды».

«Долго находиться было невозможно», — призналась она.

Кто ответит за аварию в ТЦ

Спасательные работы в ТЦ завершили около 19:00, сообщил ТАСС. Место происшествия будут обследовать следователи и криминалисты столичного СК, чтобы установить все обстоятельства смертельной аварии.

По факту гибели четырех женщин возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

В отличие от многоквартирных домов, где за состояние коммуникаций отвечает управляющая компания, а надзор осуществляет жилищная инспекция, у ТЦ вся ответственность за это лежит на собственнике здания, отметила в беседе с «360» исполнительный директор ассоциации «ЖКХ Контроль города Москвы» и гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина.

«Ответственность несет исключительно собственник, больше никто. И теперь после несчастья, которое случилось сегодня, начнут искать обслуживающий персонал, кто недоглядел», — указала она.

По оценке эксперта, вполне вероятно, что собственник торгового центра не выделил достаточного количества средств, чтобы провести полноценный текущий ремонт или капитальный ремонт в своем здании.

«Как только следствие разрешит открыть помещение, его откроют. А так ничего сложного в устранении этой аварии нет. Это сутки. Просто был некачественно проведен текущий ремонт коммуникаций», — заключила Москвина.