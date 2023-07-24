Происшествия 24 июля 2023, 00:43 Бастрыкин взял на контроль дело о прорыве трубы в ТЦ «Времена года» Глава СК Бастрыкин проконтролирует расследование дела о прорыве трубы в ТЦ «Времена года» РИА «Новости»

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела по прорыву трубы в ТЦ «Времена года», где погибли четыре человека. Об этом сказано в сообщении ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах», — проинформировал СК.

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Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия, отмечено в заявлении.

Прорыв трубы с кипятком случился в торговом центре в субботу, 22 июля. Причиной стала поломка внутреннего теплопровода. В результате происшествия погибли четыре человека, еще 10 госпитализированы с ожогами разной степени тяжести.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть людей.

Ранее прокуратура Москвы опубликовала кадры предварительного места прорыва трубы в ТЦ «Времена года».