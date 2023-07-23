Происшествия 23 июля 2023, 15:09 Стало известно о травмах госпитализированных после прорыва трубы в ТЦ «Времена года» Shot: у пострадавших в московском ТЦ «Времена года» есть ожоги туловища и обеих ног РИА «Новости»

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Список с травмами 11 госпитализированных после прорыва трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» в Москве опубликовал Telegram-канал Shot. Люди, указали в публикации, получили многочисленные ожоги.

Источник уточнил, что все пострадавшие работали в магазине «Глобус Гурмэ».

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Среди травм, полученных из-за прорыва трубы с кипятком, есть ожоги рук и ног, гипертонический криз, термический ожог тела, перелом руки со смещением, ожог кипятком тела, а также туловища и ног.

В общей сложности медпомощь без госпитализации оказали 55 людям, находившимся в ТЦ.

В прокуратуре Москвы начали проверку в торговом центре на Кутузовском проспекте. В ведомстве указали, что расследование уголовного дела также находится под контролем прокуратуры.

В результате прорыва трубы с кипятком 22 июля погибли четыре человека. По факту гибели людей возбудили уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть двух и более лиц.