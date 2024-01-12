Общество 12 января 2024, 15:09 Володин призвал защищать Россию, жестче реагируя на подобные «голой» вечеринке мероприятия Володин призвал Генпрокуратуру жестче отреагировать на вечеринку Ивлеевой Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Генпрокуратуре России следовало отреагировать на «голую» вечеринку в Москве жестче. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об этом на торжественном заседании в честь Дня работника прокуратуры, сообщило РИА «Новости».

«Хотелось бы, чтобы Генеральная прокуратура в случаях, когда кто-то „дверь не ту открыл“, реагировала более жестко», — заявил он.

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Вячеслав Володин сказал, что такие вечеринки перечеркнули ценности российского общества. Он призвал реагировать на такие случаи и защищать страну.

Спикер Госдумы процитировал заявление певца Филиппа Киркорова, который объяснил свое появление на «голой» вечеринке в клубе «Мутабор». Артист заявил, что в жизни каждого бывали моменты, когда они входили не в ту дверь. Он сказал, что безответственно отнесся к участию в этом мероприятии.

Организатора праздника — блогера Анастасию Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение правопорядка. Она не признала свою вину. Суд отказался блокировать ее YouTube-канал и отклонил миллиардный иск от артиста Александра Иншакова.