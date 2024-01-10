Общество 10 января 2024, 18:22 Суд отклонил миллиардный иск против Насти Ивлеевой Миллиардный иск против Ивлеевой отклонили из-за регистрации в другом субъекте РФ Pixabay

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Хамовнический районный суд Москвы отклонил иск против устроившей «голую» вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой, поскольку она не живет в Хамовниках. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Иск подавала инициативная группа во главе с актером Александром Иншаковым. Она попросила обязать Ивлееву перечислить миллиард рублей в пользу участников спецоперации. В итоге исковое заявление вернули: выяснилось, что блогерша зарегистрирована в другом субъекте России, а не в районе Хамовники, к которому прикреплен суд.

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Ивлеева организовала скандальную вечеринку в конце декабря. Певица Лолита Милявская и другие гости пришли туда в откровенных нарядах. Московский клуб «Мутабор», где проходило мероприятие, закрыли на 90 дней. Журналистов не пустили на судебное заседание, но им разрешили присутствовать при оглашении приговора.