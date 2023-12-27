Эксклюзив 27 декабря 2023, 18:55 (обновлено: 27 декабря 2023, 21:24) Плач по Киркорову и Ивлеевой. Чистим Россию Писатель Беседин: таким, как Киркоров, слишком долго прощали мещанское скотство Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Тема скандальной вечеринки Насти Ивлеевой в «Мутаборе» получила продолжение: несмотря на публичные извинения, блогершу проверяют на неуплату налогов. Ее гостей — Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую — вычеркивают из новогодних корпоративов и различных проектов, сообщили СМИ. Об очищении России и о том, кто должен прийти на место «столовавшихся» селебрити, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Надеюсь, этим текстом я закрою — по крайне мере, для себя — тему «голой» вечеринки. Ибо, правда, достали.

По Сети гуляют многочисленные сообщения о том, что артистов, засветившихся на шабаше Ивлеевой в клубе «Мутабор», вырезают из «голубых огоньков», лишают концертов и корпоративов. Артисты записывают извинения и дрожат. Несчастная Ивлеева записывает одно слезливое покаянное сообщение за другим, но ей не верят.

Есть ощущение, что общество в кои-то веки проснулось. Потому что устало от годами культивируемой мещанской пошлости и безвкусицы, увенчанной 23 миллионами в «пятой точке» Ивлеевой.

Есть и те, кто искренне полагает, что власть так всё спланировала. Но есть и те, кто полагает, что бедолаг затравили.

Собственно, с недавних пор больше Ивлеевой и Киркорова меня раздражают «эксперты», делающие круглые подведенные глаза и заявляющие что-то в духе: а чего такого? что они сделали-то, а?

Один из защитничков договорился до того, что бедную рыдающую Ивлееву ему настолько жаль, что он рыдает вместе с ней. Вот-вот, мол, девочку до самоубийства доведут. Хотя не доведут, конечно же. Потому что слишком девочка любит себя.

И плачет она не от осознания, а от того, что теперь не сможет 23 миллиона в «пятую точку» вставить. От кормушки отодвинули.

И вот интересно: что ж вы так, светлоликие, о плачущих матерях солдат не подумали? Почему их слезы вас не тронули? Что же вы не выразили им слова поддержки?

Еще один забавный пласт защитников компашки Ивлеевой — это крикуны о репрессиях. Вот он вопль: у нас что — 37-й год?! Не знаю, кем надо быть, чтобы сравнивать нынешние времена и те времена, сталинские. Мандельштама отправили умирать. У Киркорова забрали корпоратив. Чувствуете разницу?

На самом деле в том, что и власть, и народ синхронно осудили «голую» вечеринку, которая уже вошла в историю как пункт поворотный, нет ничего удивительного. Нет тут никакой мести, самоутверждения или зависти. Просто людей реально достало то, что «все животные равны, но одни равнее других».

Киркоровы слишком зажрались. И слишком долго им прощали их мещанское скотство. Однако всему есть пределы.

Дело ведь не в вечеринке, а в том, что годами эти ребятки не вылезали из прайм-тайм. Годами их подсовывали нам в качестве ролевых моделей. И вот тут следует главный вопрос от защитников: неужели Россия станет лучше, если отстранить этих Ивлеевых, Собчак и Киркоровых?

Вот мой ответ: нет, сразу не станет. Но на то, что изменения случатся, шанс появится. Потому что сытные поля охранялись «артистами» лучше, чем нефтяные месторождения. Более того, кураторы водили их по стране — и говорили: смотрите и учитесь, будьте такими же, как и они.

Да, мы жаждем святынь, да, мы любим святыни, но дайте нам святынь хоть капельку посвятее. Не то стоит ли им поклонться? Это из Достоевского.

Так вот, эти селебрити достали, они слишком долго столовались стыдно — пусть убираются вон. Мы им и так слишком много дали. Пусть расчищается место. Кто-то тут же возопит: это под Шамана, что ли?

Нет, к Шаману я отношусь примерно так же, как к Киркорову. Не верю. Но у нас что, один Шаман есть?

Дайте площадки Игорю Растеряеву, группе «Калинов мост», 25/17, Юрию Лозе. Я могу перечислять долго. Нужна вам поп-музыка? Позовите нашу севастопольскую Веронику Сыромлю. А как красиво — классически — споет Сергей Москальков!

Все логично. Ивлеевы и Киркоровы заслужили такой итог, потому что грех — это то, что сделано не вовремя и не к месту. Жаль ли их мне? Отвечу так. На самом деле я крайне жалостливый человек. Меня что попроси — все сделаю.

Но, простите, не могу я всерьез жалеть тех, кто годами паразитировал, прожигал миллионы и веселился даже во время войны, культивируя глупость и пошлость, а теперь расстроился, что его лишили миллионов. На заводе пусть поработают — авось, одумаются.

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Поэтому, если выгоним эту гнусь, выгоним их кураторов, и Россия станет чище. Станет лучше.

У нас масса талантливых людей — и они главное богатство России. Не нефть и не газ, а люди, таланты. Так вот, просто дайте им шанс реализоваться и заявить о себе на всю страну. И тогда все у нас получится. Уверен.