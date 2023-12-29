29 декабря 2023, 19:35
Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч за организацию «голой» вечеринки
Суд в Москве оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей из-за «голой» вечеринки
Лефортовский суд Москвы оштрафовал блогера Анастасию Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию скандальной «голой» вечеринки. Об этом сообщили в пресс-службе Московских судов общей юрисдикции.
Телеведущая организовала мероприятие, в котором приняли участие не менее 200 человек. На вечеринке зафиксировали нарушение правопорядка — участники находились там в голом виде, оскорбляющем человеческое достоинство.
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Также речь идет о таких нарушениях, как пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и нецензурная брань в общественном месте.
«Судом назначено Ивлеевой наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.
Вечеринка блогера вызвала резкое осуждение со стороны россиян, общественников и политиков. После мероприятия блогер публично извинилась и пообещала направить вырученные от продажи билетов средства в благотворительные организации.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
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