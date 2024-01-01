Общество 01 января 2024, 16:44 Суд отказался блокировать YouTube-канал Ивлеевой Савеловский суд Москвы отказался блокировать YouTube-канал блогера Ивлеевой

Читать 360tv в

Савеловский суд Москвы отказался заблокировать YouTube-канал известного блогера Анастасии Ивлеевой из-за видео с нецензурной лексикой. Об этом сообщило РИА «Новости».

Иск в суд подал общественный деятель и предприниматель Александр Морозов. Он потребовал блокировать YouTube-канал и аккаунты Ивлеевой в Сети, обязать блогера публично извиниться и вынести ей запрет заниматься этой деятельностью.

Реклама

Кроме того, Морозов настаивал на выплате 10 миллионов рублей от Ивлеевой и ООО «Гугл» в качестве компенсации морального вреда.

В судебном решении отметили, что Морозов лично просмотрел 84 ролика на канале «Настя Ивлеева» и посчитал, что она демонстрирует явное неуважение к обществу, оскорбляет общественную нравственность и человеческое достоинство, а также распространяет информацию с применением нецензурной брани.

Морозова отказ суда не удовлетворил, он обжаловал решение в апелляционной инстанции, дату рассмотрения пока не назначили.

Ранее Лефортовский суд оштрафовал Ивлееву за организацию ставшей скандальной «голой» вечеринки на 100 тысяч рублей, писал RT.