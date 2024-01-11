Знаменитости 11 января 2024, 16:30 Ивлеева не признала вину в суде после «голой» вечеринки Блогер Ивлеева не признала вину в суде после скандальной вечеринки РИА «Новости»

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Устроившая «голую» вечеринку блогер Анастасия Ивлеева не признала вину в административном правонарушении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы Лефортовского суда Москвы.

Как обозначается в судебном решении, Ивлеева «на судебное заседание явилась, вину не признала». Адвокат блогера Олег Елисеев отметил, что ей «не было известно» о том, что гости находятся «в оскорбляющем человеческое достоинство виде». Защитник допустил, что ответственность должна понести не Анастасия Ивлеева, а компания, заключившая с ней договор.

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Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей по статье КоАП об организации массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшей нарушение общественного порядка.

Инициативная группа по главе с актером Александром Иншаковым подала в Хамовнический райсуд коллективный иск к Ивлеевой на миллиард рублей. Они пытались добиться того, чтобы блогер перечислила эту сумму в пользу участников СВО. Однако суд отклонил иск, поскольку выяснилось, что Ивлеева не живет в Хамовниках.