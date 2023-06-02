Общество 02 июня 2023, 21:15 В левой руке Snickers, в правой руке — Mars. Как покупка батончиков связана с финансированием ВСУ Депутат Милонов: батончики Mars — сладкие убийца детей

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Компанию Mars, прославившуюся производством шоколадных батончиков, подозревают в финансировании ВСУ. Американский бренд открыто заявлял, что собранные с продажи продукции в России деньги идут на помощь Украине. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал Генпрокуратуру разобраться в этом вопросе. Мало того, что деньги от покупки батончика могут утих на финансирование ВСУ, так и сама продукция не несет никакой пользы. Нужен ли такой товар в России?

Чем известен Бородин

В последнее время глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин всерьез взялся культурную составляющую российского общества. В апреле под раздачу попала Лия Ахеджакова. Бородин призвал Гепрокуратуру признать народную артистку иноагентом, лишить ее всех званий и возбудить уголовное дело о госизмене за высказывания о России.

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Глава ФПБК не обошел стороной певца Ваерия Меладзе. Бородин призвал Генпрокуратуру узнать, не тратил ли артист часть своих гонораров на поддержку ВСУ. Затем произошла «многосерийная» скандальная история с актером Данилой Козловским. Общественник просил прокуратуру проверить звезду фильма «Мы из будущего» на возможную дискредитацию российской армии и заявил, что тот скрылся в Штатах. Из-за этого актер подал на главу фонда в суд за клевету и обвинил его в «охоте на ведьм и упражнениях в ненависти». Артист рассказал, что ездил в США, чтобы повидаться с ребенком. Но Пресненский суд все равно не принял иск Козловского.

В совсем недавно Бородин призвал признать актрису сериала «Ольга» Яну Троянову иноагентом и проверить ее на возможное финансирование украинской армии. Причиной тому послужило ее откровенное интервью, опубликовано в Сети.

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Покупка батончиков Mars — финансирование ВСУ?

По данным Telegram-канала Shot, Бородин снова обратился в Генпрокуратуру. На этот раз он призвал проверить американскую компанию батончиков Mars на финансирование украинской армии. По его словам, иностранный производитель неоднократно публиковал в Сети данные о том, что любая прибыль от продажи их продукции в России будет направлена киевскому режиму.

В мае Mars сообщила об отправке дополнительных 13,5 миллиона долларов Украине для помощи населению и домашним животным. Бородин заверил, что в рамках этих проектов компания собирается поддерживать разные организации, в том числе американское агентство по международному развитию, с которым якобы сотрудничает ЦРУ.

Mars — крупный производитель полюбившихся шоколадных батончиков. Помимо «лакомства 90-х», компания выпускает продукты питания и корма для домашних питомцев. Среди знаменитых проектов: Mars, Snickers, Bounty, Milky Way, Twix, а также M&M’s, Orbit, Pedigree и Whiskas.

По данным «Коммерсанта», на территории России находятся 10 фабрик компании. В 2021 году выручка ООО «Марс» достигла 155 миллиардов рублей. А в 2022, как сообщили на сайте РБК Компании, прибыль американской корпорации в России составила почти 177 миллиардов рублей. И это несмотря на формальный уход из страны. Компания еще в прошлом году после начала спецоперации заявила о приостановке инвестиций и экспорта товаров в Россию. Но предприятия по сей день продолжают свою работу на российской территории.

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Сладкий убийца детей

Депутат Государственной думы, член комитета по международным делам Виталий Милонов заявил, что этой американской компании уже давно пора уйти из России. Ничего полезного Mars не производит, посчитал Милонов. В составе популярных батончиков сплошная химия, которая только вредит детям да и взрослым, сказал он.

С этой компанией надо прекращать сотрудничество. Ничего толкового эта компания не делает для нас. Батончики сделаны из пальмового масла <…> является сладким убийцей для детей. Виталий Милонов Депутат Госдумы

Он напомнил, что в России активно идет процесс импортозамещения. Отечественные корма для животных уже вытеснили премиальные иностранные. Не составит труда заменить и производство Mars.

«Заменим и Mars на российские корма — то есть более бюджетного варианта. А уж шоколадные батончики — дьявол в шоколадной плоти», — заверил Милонов.

Если Mars четко заявит, что будет инвестировать свою прибыль в российские активы, тогда еще можно будет оставить на российском рынке. В ином случае компании нечего делать в России.

«В принципе это удачная возможность выкинуть компанию из страны. Плакать точно не будем», — заключил депутат.

Редакция «360» направила запрос компании. Однако так и не получила ответ от пресс-службы Mars.