Знаменитости 17 апреля 2023, 21:00 Данилу Козловского проверят по статье о дискредитации ВС России ТАСС: прокуратура проверит актера Козловского по статье о дискредитации ВС России Кинопоиск

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Прокуратура Москвы проведет проверку актера Данилы Козловского по статье о дискредитации ВС России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время прокуратуре Москвы поручено провести проверку в отношении Д. В. Козловского на предмет дискредитации ВС РФ», — сообщил собеседник агентства.

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Ранее в Генпрокуратуру обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, он потребовал проверить Козловского после его публичных высказываний о спецоперации на Украине и призывов ходить на митинги. Бородин утверждает, что актер после начала СВО уехал в США.

В ответ Козловский сообщил, что из России он уезжал, чтобы навестить ребенка, который проживает в США. Актер также заявил, что не призывал к митингам, а лозунги выкрикивал на съемочной площадке исторического сериала.