Знаменитости 21 апреля 2023, 15:02 Суд в Москве объяснил отказ Даниле Козловскому в иске о клевете Пресненский суд не принял иск Данилы Козловского к Виталию Бородину о клевете РИА «Новости»

Читать 360tv в

Иск актера Данилы Козловского к основателю Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину не приняли. В Пресненском суде Москвы РИА «Новости» объяснили, что дело затормозила нехватка информации об ответчике.

«Гражданский иск оставлен без движения», — подтвердил представитель суда.

Реклама

Рассмотрение дела не продвинулось по формальным основаниям — актер не внес в заявление исчерпывающей информации об ответчике.

Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить высказывания Данилы Козловского в одном из интервью на предмет дискредитации Вооруженных сил России. После этого актер пожаловался в суд на клевету. В роли ответчиков он указал самого общественника, его организацию и одно из российских информагентств. Данила Козловский опроверг отъезд из России и призывы выходить на митинги.

Актер сотрудничал с режиссером Марюсом Вайсбергом, который снял в своих фильмах президента Украины Владимира Зеленского и поддержал антироссийскую позицию, а также присоединился к работе над фильмом по мотивам уехавшего из России романа писателя Бориса Акунина.