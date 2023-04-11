11 апреля 2023, 15:00
Ахеджакову попросили признать иноагентом и привлечь по статье о госизмене
ТАСС: Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Ахеджаковой
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру России рассмотреть вопрос о том, чтобы признать народную артистку Лию Ахеджакову иноагентом. Помимо этого, по его мнению, против актрисы нужно возбудить дело о госизмене и по ряду других статей, сообщил ТАСС со ссылкой на обращение.
Просьбу Бородин направил на имя генпрокурора Игоря Краснова. Глава федерального проекта указал, что Ахеджакову нужно также привлечь к уголовной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС России и возбуждение ненависти либо вражды.
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Помимо уголовного преследования, автор обращения считает, что Ахеджакову необходимо внести в реестр иноагентов, лишить наград и почетных званий. Причина для этих мер, по его словам, в высказываниях актрисы о политике России, проукраинских поступках, интервью, которые она дает СМИ Украины. В одном из них, по словам Бородина, актриса пожелала Украине победы.
Он также указал на то, что в соцсети Ахеджакова сообщала, что финансово поддерживала ВСУ, и призывала следовать ее примеру.
Директор театра «Современник» Юрий Кравец ранее сообщал, что Ахеджакова ушла по собственному желанию, поэтому с 5 апреля она не является актрисой этого театра.
Генпрокуратура РФ
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