Знаменитости 30 мая 2023, 15:27 Звезду сериала «Ольга» потребовали признать иноагентом Глава ФПБК Бородин призвал признать актрису Яну Троянову иноагентом Кинопоиск

Читать 360tv в

Звезду сериала «Ольга» Яну Троянову призвали признать иностранным агентом. С таким предложением выступил руководитель организации «Федеральный проект безопасности и борьбы с коррупцией» Виталий Бородин, сообщил Telegram-канал Shot.

Глава ФПБК обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову. Бородин не только призвал признать актрису иноагентом, но и проверить ее на возможное финансирование украинской армии.

Реклама

Подобное требование, вероятно, спровоцировало интервью Трояновой иноагенту Юрию Дудю*. В беседе с ним она нелестно высказалась по поводу проводимой Россией спецоперации.

«Проекты я буду делать для русскоговорящих, нужно поддержать тех, кто в заложниках в России», — отметила актриса.

Она рассказала, что сразу после окончания съемок сериала «Ольга» осенью прошлого года ей пришлось уехать из страны. По ее словам, ей было опанос оставаться в России из-за резких политических высказываний.

«Удивительно, что как раз заканчиваются съемки „Ольги“… Около меня уже ФСБ» — констатировала она.

Телезвезда продала свою квартиру в центре Москвы за 40 миллионов рублей, чтобы было на что жить в Европе. Уехав из России в Турцию 15 октября, она несколько дней рыдала на берегу моря. Затем взяла билеты на самолет и улетела в Париж.

* Юрий Дудь — признан иноагентом в РФ.