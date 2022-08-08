Стало известно, сколько времени понадобится на реабилитацию Чубайса

Реабилитация бывшего главы администрации президента Анатолия Чубайса после перенесенного синдрома Гийена — Барре может занять четыре недели. Об этом сообщил ТАСС собственный источник, близкий к семье политика.

«Анатолий Борисович передвигается пока с трудом, но специалисты обещают все восстановить за четыре недели», — отметил собеседник агентства.

О том, что Чубайс попал в реанимацию в Италии, стало известно 31 июля. Об его госпитализации сообщила телеведущая Ксения Собчак. Жена Чубайса Авдотья Смирнова рассказала, что ему внезапно стало плохо, начали отниматься руки и ноги. У него диагностировали синдром Гийена — Барре — редкое аутоиммунное заболевание, которое в некоторых случаях может привести к необратимым последствиям. Болезнь могла спровоцировать вакцинация. В ЮАР пациент умер после вакцинации тем же препаратом Johnson & Johnson, и у него также был синдром Гийена — Барре.

После начала лечения состояние Чубайса лучшилось. Через неделю, 6 августа, его выписали. По данным СМИ, курс реабилитации пройдет во Франкфурте.