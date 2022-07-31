Бывший глава администрации президента Анатолий Чубайс попал в реанимацию в Европе. Об этом сообщила Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Телеведущая уточнила, что ей об этом рассказала жена 67-летнего Чубайса, кинорежиссер Авдотья Смирнова.

«Говорила только что с Авдотьей. Состояние нестабильное. Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги», — написала Собчак.

Она также процитировала комментарий самого Анатолия Чубайса: «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом „синдром Гийена-Барре“».

Политик сообщил, что находится в состоянии «средней тяжести», оно стабильное.

Чубайс с супругой покинули Россию вскоре после начала спецоперации.

Синдром Гийена-Барре — распространенная причина острых периферических параличей. Это редкое состояние, при котором иммунная система поражает собственные периферические нервы человека. Синдрому подвержены люди любого пола и возраста, но чаще им страдают взрослые мужчины.