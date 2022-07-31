Чубайс попал в реанимацию с синдромом Гийена-Барре. Что это за болезнь и от чего она возникает?

В Европе госпитализировали бывшего спецпредставителя президента России по устойчивому развитию Анатолия Чубайса. По данным журналистки Ксении Собчак, у него выявили синдром Гийена-Барре. Врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок рассказал «360», что это довольно редкое заболевание. Оно может привести к непоправимым последствиям.

Что случилось?

Срочную новость в воскресенье вечером сообщила журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Она написала, что Анатолия Чубайса поместили в реанимацию. У него внезапно начали отниматься ноги и руки.

Врачи оценивают его состояние как стабильное, «средней тяжести». Собчак процитировала самого Чубайса. «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом „синдром Гийена-Барре“», — отметил он.

Ряд СМИ косвенно намекнули, что редкое заболевание могло возникнуть после вакцинации препаратом от компании Janssen и AstraZeneca. По данным РИА «Новости», медики регистрировали редкие случаи синдрома Гийена-Барре после применения этих лекарств. Год назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что займется изучением возникновения синдрома после применения препаратов от Janssen и AstraZeneca.

Редкое заболевание

По словам Болибока, синдром Гийена-Барре встречается очень редко. За почти 40 лет практики он сталкивался с ним всего три раза.

«Достаточно редкий синдром. Он связан с особым ответом иммунной системы. Такой ответ встречается очень редко — у некоторых людей на разные инфекции», — заявил специалист.

По его словам, при Гийена-Барре идет поражение периферических нервов. Они теряют «изоляцию» и перестают проводить нервные импульсы. В итоге возникает сильная мышечная слабость, добавил врач. Реакцию может спровоцировать любая инфекция, включая коронавирус.

При этом синдроме человек ощущает слабость, не может подняться. Но самым опасным врач назвал паралич дыхательной мускулатуры. Для сохранения жизни в таких случаях пациента переводят на ИВЛ. Процесс обратимый — со временем дыхательная функция восстанавливается. Однако при данном синдроме возможен и негативный сценарий.

Если возникает парез — вялый паралич, когда мышцы расслаблены, и нервные импульсы до них не доходят, автоматически начинается атрофия мышц. Если это состояние длится долго, то у человека развивается мышечная атрофия. Это необратимо Владимир Болибок иммунолог.

По словам специалиста, заболевание относится к группе аутоиммунных. Оно может быть спровоцировано любой инфекцией, а иногда может возникнуть спонтанно, без явного очага, подчеркнул Владимир Болибок.

На синдром Гийена-Барре похожи симптомы гиперестезии, рассказал иммунолог Николай Крючков. Повышенную чувствительность начали выявлять у пациентов зараженных «омикрон»-штаммом коронавируса.