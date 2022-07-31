Синдром Гийена-Барре у Чубайса мог появиться после вакцины Johnson&Johnson

Причиной развития синдрома Гийена-Барре у Анатолия Чубайса могла послужить вакцинация от коронавируса американским препаратом Johnson&Johnson. Еще год назад ВОЗ заявляла о такой вероятности и планировала изучить случаи появления этого редкого заболевания после вакцинации аденовирусными векторными вакцинами. Об этом сообщило РИА «Новости» в Telegram-канале.

Синдром Гийена-Барре — редкое аутоиммунное заболевание, при котором поражаются периферические нервы. Болезнь может возникнуть по множеству причин, среди которых и вакцинация от коронавируса.

СМИ предположили, что причиной появления синдрома у Чубайса могла послужить прививка препаратом Johnson&Johnson.

О болезни Чубайса сообщила телеведущая Ксения Собчак. Бывший глава администрации президента попал в реанимацию в Европе, его состояние средне тяжелое.