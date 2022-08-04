В ЮАР подтвердили смерть пациента, спровоцированную последствиями вакцины Johnson & Johnson от коронавируса. После прививки у пациента развился синдром Гийена — Барре, в итоге он скончался, сообщила местная радиостанция SABC.

По словам профессора Ханнели Мейер, сотрудничающей с Южноафриканским управлением по регулированию медицинских средств (SAHPRA), заболевшего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и позже он умер, написал ТАСС.

Мейер обратила внимание, что синдром Гийена — Барре у пациента спровоцировала именно вакцина Johnson & Johnson, других причин, которые могли бы вызвать это редкое заболевание, не было.

При этом исполнительный директор SAHPRA Боитумело Семете-Макокотлела заявила, что в ЮАР проводили расследования из-за 160 летальных случаев, которые были зафиксированы с начала вакцинации от коронавируса в феврале прошлого года.

«Ни одна из них не показала связь с прививкой», — сказала она.

Накануне врачи подтвердили синдром Гийена — Барре у бывшего спецпредставителя России Анатолия Чубайса. Об этом сообщила телеведущая Ксения Собчак. По ее словам, политик находится в реанимации, но его состояние удалось стабилизировать, написало Nation News.