Состояние экс-главы «Роснано» улучшилось после начала лечения синдрома Гийена-Барре в одной из европейских больниц. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Анатолий Борисович оказался в больнице после проявления симптомов синдрома Гийена-Барре. Сейчас его состояние стало лучше», — отметил источник агентства.

Чубайс попал в реанимацию 31 июля в состоянии средней тяжести. Об этом сообщила телеведущая Ксения Собчак. По словам супруги Чубайса Авдотьи Смирновой, мужу стало плохо, отнялись руки и ноги. Врачи диагностировали синдром Гийена-Барре.

По словам российского врача-аллерголога, иммунолога Владимира Болибока, это очень редкое аутоиммунное заболевание, которое может привести к необратимым последствиям. Предположительно, его могла спровоцировать вакцинация от коронавируса иностранным препаратом.