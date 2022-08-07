Чубайса выписали из больницы, теперь он отправится на реабилитацию

Бывшего руководителя корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса 6 августа выписали из больницы в Италии, сообщила местная газета La Repubblica. По данным издания, он чувствует себя лучше, но лечение еще придется продолжить.

По информации газеты, курс реабилитации Чубайс пройдет во Франкфурте. Других подробностей источники La Repubblica не привели.

Ранее стало известно, что врачи полагают, что у Чубайса синдром Гийена — Барре. Это заболевание, при котором иммунная система человека поражает часть периферической нервной системы. Его госпитализировали 1 августа во время отдыха на курорте Сардиния.

Телеведущая Ксения Собчак 3 августа сообщила в Telegram, что состояние Чубайса стабилизировалось, но он по-прежнему находится в реанимации. По ее словам, у него плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз и частичный паралич лица. Собчак уточнила, что такую информацию ей предоставила жена экс-главы Роснано Авдотья Смирнова.