Эксклюзив 15 апреля 2024, 15:32 Появились новые кадры с места подтопления в Оренбурге Жители поселка Южный Урал передвигаются по улицам на лодках

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Жители поселка Южный Урал в Оренбурге продолжают передвигаться по улицам на лодках. Горожанка поделилась с «360» кадрами с места подтопления.

Судя по видео, улицы поселка до сих пор страдают от паводка. Люди передвигаются в резиновых сапогах. В некоторых местах вода стоит по щиколотку, а где-то — почти по колено. Людям приходится идти до зон наименьшего подтопления и надувать там лодки, на которых курсируют по улицам.

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Одна из жительниц Оренбурга рассказала «360», что в городе заметен спад последствий паводка. По ее словам, уровень воды в Урале падает.

В поселке Перовском жители самостоятельно справились со стихией, не дав паводку прорваться. Односельчане за свой счет построили дамбу, которая сдерживает воду.

По данным МЧС, вода в Урале сократилась до 1165 сантиметров. Пик паводка в Оренбурге зафиксировали в минувшую субботу, 13 апреля. Тогда уровень воды поднялся до 1187 сантиметров. В Оренбуржье создали сайт для пострадавших от паводка.