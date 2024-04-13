Происшествия 13 апреля 2024, 18:36 В Оренбурге зафиксировали максимальный пик паводка Власти Оренбурга сообщили о максимальном пике паводка РИА «Новости»

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В Оренбурге сейчас наблюдается максимальный пик паводка. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона в Telegram-канале.

«На сегодняшний день ситуация остается непростой. Сейчас в Оренбурге максимальный пик паводка», — указали в администрации.

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Губернатор региона Денис Паслер провел очередное заседание комиссии по ЧС. Он указал, что в городе вода уходит, поэтому начинаются восстановительные работы и уборка.

Также оперативно восстанавливается энергоснабжение в территориях, которые освобождаются от паводка. Продолжаются работы по возобновлению подачи газа в Орске.

По данным МЧС России, в Оренбурге вода подтопила уже порядка 2,9 тысячи домов. Спасатели эвакуировали из опасных зон подтопления более 1,5 тысячи человек, в том числе 325 детей.