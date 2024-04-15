Эксклюзив 15 апреля 2024, 12:34 Жительница Оренбурга указала на спад уровня воды Жительница Оренбурга Екатерина: через 2-3 дня пик паводка начнется в селе Илек Sergey Nikiforov/news.ru / Global Look Press

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Уровень воды в реке Урал начал спадать. О том, на каких территориях наблюдаются признаки завершения паводка, рассказала «360» местная жительница Екатерина.

«Вода начала уходить немножко. В нашем районе начала спадать, небольшой отток заметен», — отметила она.

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Женщина подчеркнула, что из города вода уходит, но река все больше разливается в селе Илек. По ее словам, пик паводка там наступит через два-три дня.

«Вода пошла дальше по руслу, на село Илек. Примерно два-три дня, и там будет большая вода», — объяснила оренбурженка.

Она добавила, что больше всего в Оренбургском районе пострадали от наводнения село Ивановка и СНТ «Южный Урал». В некоторых районах жители уже зафиксировали спад уровня воды.

«[Вода] уходит из районов СНТ „Овощевод“, [поселка] Солнечный, [ЖК] „Приуралье“, Ивановки», — заключила оренбурженка.

Ранее МЧС сообщило о снижении уровня воды в реке Урал до 1165 сантиметров. Максимальный пик паводка в Оренбурге фиксировали 13 апреля — он составлял 1187 сантиметров.