Общество 15 апреля 2024, 11:08 Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился на шесть сантиметров МЧС: уровень воды в реке Урал возле Оренбурга снизился до 1165 сантиметров РИА «Новости»

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Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга снизился до 1165 сантиметров. Таковы данные главного управления МЧС по региону на 08:00, написало РИА «Новости». Ранее сообщалось, что он достигает 1171 сантиметра.

«1165 [сантиметров]», — ответили в ведомстве на вопрос.

При этом накануне в оперативном прогнозе на 15 апреля спасатели отмечали, что в результате подъема воды в реках Урал и Сакмара повышается вероятность подтопления жилых домов, приусадебных участков, пониженных участков местности, автомобильных и железных дорог, низководных мостов. Прогнозировалось повышение уровня воды в обеих реках в течение суток. Оно могло привести к потоплению почти 3,5 тысячи жилых домов и 3513 приусадебных участков.

Ранее RT писал, что в четырех сельских поселениях Томской области ввели режим ЧС из-за паводка. Под Томском затопило более 140 домов. Из зоны подтопления эвакуировали свыше 80 жителей, в том числе восемь детей.