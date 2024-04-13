Происшествия 13 апреля 2024, 21:49 Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг 1187 сантиметров Власти Оренбурга: уровень воды в Урале вырос до 1187 сантиметров Freepik

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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга увеличился до 11 метров 87 сантиметров. Об этом региональные власти сообщили в Telegram-канале.

«Уровень реки Урал у Оренбурга достиг 11 метров 87 сантиметров, у Орска — 699 сантиметров», — отметили в публикации.

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На территории 18 муниципальных образований в 74 населенных пунктах и 38 СНТ подтопило 11 665 жилых домов и 18 669 приусадебных участков. Из опасных зон эвакуировали 13 194 человека, в том числе 220 детей. Их разместили в пунктах временного размещения.

Губернатор региона Денис Паслер ранее сообщил, что в Оренбурге зафиксировали максимальный пик паводка. К утру 13 апреля уровень реки Урал достиг отметки 11 метров 71 сантиметр. По данным МЧС, попавшее под подтопление население вакцинируют против гепатита А.