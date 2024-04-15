Происшествия 15 апреля 2024, 10:04 Информационный сайт для пострадавших от паводка запустили в Оренбуржье Губернатор Паслер: в Оренбуржье создали сайт для пострадавших от паводка Freepik

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В Оренбургской области появился сайт с данными по паводку. Там представлена полезная информация для горожан, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале.

«Собрали на одной интернет-площадке актуальную информацию по паводку. Ресурс создан в помощь жителям и бизнесу, потому что многие вопросы — общие для всех», — уточнил он.

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На сайте pavodok.orb.ru представлены данные о положенных пострадавшим выплатах. Пользователи смогут ознакомиться с программами для малого и среднего бизнеса, а также узнать о мерах поддержки для самозанятых.

Портал содержит ответы на часто задаваемые вопросы, сведения о ближайших пунктах временного размещения, пунктах сбора гуманитарной помощи, телефонах горячих линий. На сайте можно найти организации, оказывающие помощь при ЧС.

Паслер добавил, что сведения на ресурсе будут обновлять с учетом поступающих вопросов от жителей и предпринимателей, которые пострадали от паводка. Узнать информацию также предлагается у операторов горячей линии по номеру 112.

Пострадавшие от паводка оренбуржцы направили 290 тысяч заявок на выплаты. Глава региона поручил увеличить размер компенсации вдвое.