Происшествия 15 апреля 2024, 14:17 Жители оренбургского поселка спасли свои дома от наводнения, построив дамбу Жители поселка Перовский под Оренбургом самостоятельно построили дамбу Sergey Nikiforov/news.ru / Global Look Press

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Жители Оренбургской области самостоятельно спасают свои дома от наводнения. В Перовском односельчане сделали дамбу для сдерживания воды за свой счет. О своей победе над стихией они рассказали Telegram-каналу «Новости Оренбурга».

«На протяжении недели и днем, и ночью каждый житель поселка, все вместе, как единый кулак, сделали все, отдали все силы и средства, без какой-либо помощи муниципальных властей противостояли наводнению и будем жить на сухой земле!» — похвастали они.

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Жители отметили, что их населенный пункт — единственный вблизи Оренбурга остался незатопленным. Помогла им в этом полная самоотдача. При этом, подчеркнули односельчане, им пришлось понести колоссальные затраты.

«Жители Перовского, вы олицетворение силы и сплочения! Смотрела за вами эти дни, как строили дамбу и следили за ней. Молодцы, вместе — сила!» — прокомментировала одна из читательниц паблика.

Ранее МЧС сообщило о снижении уровня воды в реке Урал до 1165 сантиметров. Максимальный пик паводка в Оренбурге фиксировали 13 апреля, тогда вода поднялась до 1187 сантиметров. Больше всего в Оренбургском районе пострадали от наводнения село Ивановка и СНТ «Южный Урал», рассказывали местные жители. Все службы привели в состояние полной мобилизации из-за паводков.