Общество 29 июля 2023, 08:27 Откачка воды и расчистка территорий после подрыва Каховской ГЭС займет недели — Сальдо Сальдо: откачка воды после подрыва Каховской ГЭС займет еще несколько недель Липунов Дмитрий / Общественное достояние / Википедия

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Последствия после разрушения Каховской ГЭС продолжают устранять. Откачка воды и расчистка территорий займет еще несколько недель, сообщил в беседе с ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Мы не ожидаем ликвидации последствий теракта киевского режима на Каховской ГЭС, а без устали работаем над их устранением», — заявил он.

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Сальдо добавил, что о завершении первого этапа работ можно будет говорить только после того, как все будет устранено. Врио губернатор не исключил, что могут понадобиться даже месяцы.

Разрушение верхней части плотины Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня после массированного обстрела ВСУ. Несколько населенных пунктов оказались затопленными. Погибли более 50 человек, травмы получили свыше 150 местных жителей. Почти девять тысяч человек эвакуировали. Пострадавшим при подрыве выплатили около 150 миллионов рублей.

Теракт на Каховской ГЭС привел к потере урожая Херсонской области — пересохли местный магистральный и Северо-Крымский каналы, откуда аграрии брали воду для полива.

Киевский режим мешает работе российских специалистов по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС. Ранее Россельхознадзор сообщил о рисках птичьего гриппа в Херсонской области из-за действий Украины.