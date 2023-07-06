06 июля 2023, 09:53
Число погибших из-за прорыва Каховской ГЭС выросло до 53
ТАСС: число погибших при прорыве Каховской ГЭС достигло 53
Число погибших в результате прорыва Каховской ГЭС увеличилось до 53 человек. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.
«Найдены тела еще троих <…>, общее число погибших достигло 53», — сказал источник.
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Он добавил, что еще 139 человек доставили в больницы.
В среду, 5 июля, экстренные службы сообщили об увеличении погибших в результате прорыва Каховской ГЭС до 50 человек. В конце июня число погибших после ЧП на Каховской ГЭС достигло 48. Ранее стало известно о 46 погибших.
ВСУ ударили по Каховской ГЭС утром 6 июня. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды.
Более 10 тысяч пострадавших от наводнения в Херсонской области получили единовременную помощь — выплаты в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщил во вторник, 4 июля, временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.
Херсонская область
Каховская ГЭС
Разрушение Каховской ГЭС
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