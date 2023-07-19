Общество 19 июля 2023, 11:47 Почти девять тысяч человек эвакуировали после диверсии на Каховской ГЭС Глава МЧС Куренков: после диверсии на Каховской ГЭС эвакуировали более 8,6 тысячи человек РИА «Новости»

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Свыше 8,6 тысячи человек эвакуировали после диверсии на Каховской ГЭС, спасли более 2,2 тысячи пострадавших. Об этом в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации сообщил глава МЧС Александр Куренков, его слова привел ТАСС.

«Людям в затопленных населенных пунктах оперативно организовали помощь после украинской диверсии на Каховской ГЭС. Более 8,6 тысячи человек эвакуировали в ходе спасательной операции, сотрудники МЧС России спасли около 2,2 тысячи пострадавших», — сказал он.

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Куренков отметил, что пожарно-спасательные подразделения откачали воду более чем из 350 зданий в регионе.

«Также провели санитарную обработку 336 многоквартирных домов и социальных объектов на площади свыше 357 тысяч квадратных метров», — добавил глава ведомства.

Украинские националисты обстреляли Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. В результате ЧП начался неконтролируемый сброс воды, погибли 53 человека.