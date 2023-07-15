Общество 15 июля 2023, 19:12 Пострадавшим при подрыве Каховской ГЭС заплатили около 150 миллионов рублей Почти 15 тысяч пострадавших при подрыве Каховской ГЭС получили выплаты от правительства Липунов Дмитрий / Общественное достояние / Википедия

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Различные виды компенсаций получили почти 15 тысяч пострадавших после подрыва Каховской ГЭС. Людям выплатили почти 150 миллионов рублей, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

Госдеятель добавил, что мобильные офисы социальных служб работают в населенных пунктах всех трех районов зоны ЧС.

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«А также во всех пунктах временного размещения эвакуированных», — отметил он.

Там же помогают пострадавшим с документами, написал Алексеенко. По его словам, 8,5 тысячи человек получили российские паспорта.

Вооруженные силы Украины в ночь на 6 июня обстреляли Каховскую ГЭС. В результате разрушения задвижек на станции начался неконтролируемый сброс воды. Число погибших из-за прорыва станции выросло до 53. Количество госпитализированных превысило 150 человек.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил зону ЧС в Херсонской области. Он сообщил, что восстановительные работы практически полностью закончены. Специалистам активно помогают местные жители.