15 июля 2023, 19:12
Пострадавшим при подрыве Каховской ГЭС заплатили около 150 миллионов рублей
Почти 15 тысяч пострадавших при подрыве Каховской ГЭС получили выплаты от правительства
Различные виды компенсаций получили почти 15 тысяч пострадавших после подрыва Каховской ГЭС. Людям выплатили почти 150 миллионов рублей, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
Госдеятель добавил, что мобильные офисы социальных служб работают в населенных пунктах всех трех районов зоны ЧС.
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«А также во всех пунктах временного размещения эвакуированных», — отметил он.
Там же помогают пострадавшим с документами, написал Алексеенко. По его словам, 8,5 тысячи человек получили российские паспорта.
Вооруженные силы Украины в ночь на 6 июня обстреляли Каховскую ГЭС. В результате разрушения задвижек на станции начался неконтролируемый сброс воды. Число погибших из-за прорыва станции выросло до 53. Количество госпитализированных превысило 150 человек.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил зону ЧС в Херсонской области. Он сообщил, что восстановительные работы практически полностью закончены. Специалистам активно помогают местные жители.
Выплаты в России
Каховская ГЭС
Разрушение Каховской ГЭС
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