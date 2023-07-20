Происшествия 20 июля 2023, 18:12 Теракт на Каховской ГЭС привел к потере урожая Херсонской области Врио главы Херсонской области Сальдо заявил о потере урожая из-за теракта на Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Работники сельскохозяйственного сектора Херсонской области рискуют остаться без урожая в этом году. После теракта на Каховской гидроэлектростанции пересохли местный магистральный и Северо-Крымский каналы, откуда аграрии брали воду для полива. Об этом в эфире телеканала «Россия 24»заявил временно исполняющий обязанности Херсонской области Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что самый большой ущерб отсутствие воды нанесло посадкам овощных культур

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«Каховский магистральный канал и Северо-Крымский сейчас оказались без воды <…>. Вот именно из-за этого будет утерян урожай», — заявил Сальдо.

Разрушение верхней части плотины Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня после массированного обстрела ВСУ. Потоки воды затопили сразу несколько населенных пунктов. Погибли 53 человека, травмы различной степени тяжести получили более 150 местных жителей.

Глава МЧС Куренков сообщил, что из зоны подтопления эвакуировали более 8,5 тысячи человек. Спасатели откачали воду из боле чем 350 зданий, а также провели санитарную обработку жилых домов и социальных объектов.

Глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута заявил, что вода в Северо-Крымском канале опустилась на метр ниже уровня забора. Новых потоков не поступает. Он добавил, что часть влаги осталось в устье канала, расположенного в Херсонской области.