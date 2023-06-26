Здоровье 26 июня 2023, 20:12 «Под пулями и дронами». Россельхознадзор сообщил о рисках птичьего гриппа в Херсонской области из-за действий Украины Россельхознадзор: птичий грипп может распространиться в Херсонской области Freepik

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Украина мешает работе российских специалистов Россельхознадзора по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС и скрывает реальную ситуацию, связанную с наличием высокопатогенного гриппа птиц в колониях чаек. Это может привести к распространению опасного вируса. Об этом сообщили на сайте надзорного ведомства.

«Работе ветеринарных специалистов препятствуют намеренные действия украинской стороны. Эксперты буквально под пулями и дронами-камикадзе проводят ветеринарные манипуляции с живыми и погибшими животными», — сообщили в Россельхознадзоре.

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Несколько сотрудников ветслужбы попали под обстрел и получили ранения, добавили в ведомстве.

По словам экспертов, подобная ситуация в совокупности с сокрытием достоверных данных украинской стороной может привести ухудшению эпидемиологической обстановки в Херсонской области.

Ранее стало известно, что в регионе после разрушения Каховской гидроэлектростанции обнаружили тела еще двух человек. Общее число погибших выросло до 48 человек. В больницах сейчас с переохлаждением и различными травмами проходят лечение 126 человек.