Происшествия 10 июля 2023, 09:53 Число госпитализированных из-за разрушений на Каховской ГЭС превысило 150 человек ТАСС: 152 человека госпитализировали с охлаждением после разрушения Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Число доставленных в больницу после катастрофы на Каховской ГЭС увеличилось до 152 человек. Основной причиной госпитализации стало переохлаждение. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

«В настоящее время госпитализированы 152 человека, в основном с переохлаждением», — рассказал собеседник агентства.

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Ранее сообщалось о госпитализации 134 местных жителей. ВСУ ударили по Каховской ГЭС утром 6 июня. После этого часть станции разрушилась, начался неконтролируемый сброс воды. По последним данным, в результате катастрофы 55 человек погибли.

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо говорил на прошлой неделе, что до сих пор временно подтопленными после повреждения гидроэлектростанции остаются восемь тысяч жилых домов. Речь идет об Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах.