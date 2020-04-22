О чем спрашивают в сети на самоизоляции?

Разные виды активностей, иностранные языки, новости и варианты онлайн-заработка — «Яндекс» выяснил, что чаще всего ищут россияне в период самоизоляции и как менялись их запросы за последний месяц.

Чем заняться дома — один из самых популярных запросов в «Яндексе» за последний месяц. За март–апрель вопросов со словами «не выходя из дома» стало в разы больше. Вот, например, количество желающих научиться жонглировать выросло за месяц в 2 раза. Почему-то этот навык оказался у россиян самым востребованным в период изоляции. Впрочем, как и умение стоять на руках. А вот ищущих шапочку для бассейна или онлайн-инструкции по завязыванию галстука стало намного меньше.

«Яндекс» проанализировал поисковые запросы и выявил ряд тем, к которым интерес взлетал и падал на фоне распространения вируса и жизни в самоизоляции. Например, в последний месяц люди стали больше интересоваться средствами гигиены и защиты от вируса, мытьем рук, масками и антисептиками», — рассказала специалист пресс-службы «Яндекса» Ольга Рубакова.

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Интерес к способам защиты от вируса объясняется легко. Кстати, сначала люди кинулись искать народные средства — лимон, куркуму, имбирь. Но с распространением вируса стали больше доверять медикаментозному лечению.

Но не только вопросы здоровья интересуют россиян. Посмотрим на статистику запросов касательно работы. Чаще люди стали узнавать про пособие по безработице. Как, где оформить, какие нужны документы.

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«Для этого нужно зайти на портал „Работа в России“. Первое, что нужно сделать, — есть кнопочка „Меню“, на которую нужно нажать и посмотреть раздел „Помощь и поддержка“. Там написана подробная инструкция, как подать заявление для получения пособия по безработице», — сказала директор Серпуховского центра занятости населения Ольга Хижко.

Никаких документов при этом прикреплять не нужно. Просто заполнить обязательные поля. Почти как при составлении резюме на сайте поиска работы. Эти сервисы, кстати, стали менее популярны в период изоляции. А вот формулировка «как заработать» встречается в разы чаще. Получается, если работа, то из дома. Но возможность работать из дома, по мнению психологов, это вовсе не бонус, а тяжелое испытание. Замкнутое пространство и ограниченный круг общения не самым лучшим образом влияют на психологическое состояние.

Источник фото: www.piqsels.com

Добавляют масла в огонь и данные о распространении инфекции, конечно. Интерес к новостным ресурсам возрос. Читают и смотрят новости теперь даже те, кого раньше последние события в стране и мире совсем не интересовали. Как результат, вопрос «Как справиться с беспокойством?» в середине марта побил все рекорды.

«У кого-то эмоциональный взрыв, а у кого-то затяжная депрессия, люди уходят в себя. Связано такое накопление эмоций с тем, что в нашей культуре не принято заниматься гигиеной эмоций. Мы, как порядочные люди, как добрые люди, не высказываем свое недовольство. И, по сути дела, накапливаем его внутри», — комментирует эксперт по коммуникациям Елена Малильо.

Разговаривать — вот простое решение, чтобы избежать конфликтов. И планировать время. Неспроста же спрашивали у «Яндекса», чем заняться на самоизоляции. Составляем список, распределяем по времени, согласовываем и приступаем — все почти как на работе.

Источник фото: www.piqsels.com

Учим иностранные языки, ставим опыты и проводим исследования не выходя из дома. Но кто же оценит тогда наши труды? Интернет. У «Яндекса», например, есть открытый проект о статистике. Журналисты, ученые, эксперты могут выкладывать туда результаты своей работы.

«Именно сейчас, когда все заперты в четырех стенах, нам нужно именно интеллектуальное общение и поделиться каким-то результатом своих исследований, труда. Такой вот новый облачный сервис предоставляет такую возможность», — говорит социолог, публицист Наталья Чернышева.

Жизнь из сети рано или поздно вернется на улицу. А пока мы остаемся онлайн, у нас есть масса возможностей узнать и попробовать что-то новое и, возможно, даже в корне поменять свою жизнь.