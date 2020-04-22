Составлен список самых популярных товаров и услуг в России во время самоизоляции

В пятерку категорий по возрастанию числа покупок в период с 13 по 19 апреля (в сравнении с обычной рабочей неделей года) также вошли рестораны, доставка еды и продуктов, развлекательный контент, витамины и пищевые добавки.

На первом месте медицинские услуги и товары — платежи выросли на 474%, средний чек уменьшился на 50% — 2405 рублей. На втором месте рестораны (доставка) — платежи выросли на 172%, средний чек уменьшился на 19% — 1350 рублей. На третьем месте доставка еды и продуктов — платежи выросли на 67%, средний чек увеличился на 66% - 8222 рубля.

Затем идет доступ к развлекательному контенту — платежи выросли на 50%, средний чек снизился на 64% — менее 100 рублей. Далее — витамины, пищевые добавки — платежи выросли на 49%, средний чек увеличился на 2% — 3881 рубль.

Рейтинг основывается на данных о платежах через сервис «Яндекс.Касса» на сайтах и в приложениях.