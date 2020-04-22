Москва готова. Малышева предложила вернуться к нормальной жизни

Телеведущая Елена Малышева решила, что Москва готова к снятию режима изоляции. По ее мнению, оставаться дома нужно было не для сдерживания коронавируса, а чтобы выиграть время и подготовить систему здравоохранения к лечению больных.

Малышева провела эфир в Instagram, в котором заверила своих подписчиков, что Москва готова к снятию карантинных мер.

Знаменитая телеведущая выразила мнение, что карантин вводился, чтобы предоставить системе здравоохранения возможности подготовиться к потоку пациентов. А теперь в Москве появились новые больницы, создано большое количество реанимационных коек, поставлены аппараты искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации.

«Поэтому, с моей точки зрения, настало время переходить к нормальной жизни», — подвела итог Малышева.

В Москве за сутки выявили 2548 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в столице зафиксировали более 31 тысячи заболевших. Большая часть, как отметили в оперативном штабе, — пациенты младше 45 лет.

В более раннем эфире Малышева назвала 2019-nCoV «одним из самых прекрасных вирусов». Свое утверждение она объяснила тем, что от коронавируса не умирают дети.