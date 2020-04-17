Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным

«Граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в апреле — июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере — 12 130 рублей», — говорится в документе.

Если у потерявших работу россиян есть дети, то им доплатят по три тысячи рублей за каждого ребенка. На выплаты по безработице выделили 33,36 миллиарда рублей.

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в ближайшее время в России из-за разгула коронавируса утроится число безработных. Их станет восемь миллионов человек вместо 2,5 миллиона. Чтобы получить деньги, нужно зарегистрироваться на портале «Работа в России», заполнить заявление и резюме. Выплаты назначат сразу на три месяца.

По последним данным, всего в России выявили 32 008 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра пока продолжает расти каждый день.