Смертность пациентов с коронавирусом в России посчитали одной из самых низких в мире

Уровень смертности из-за коронавируса в России является одним из самых низких в мире и составляет менее 1%. Об этом объявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«К сожалению, на сегодняшний день у нас зарегистрировано 513 летальных исходов. Общий показатель смертности составляет менее одного процента. Это один из самых низких показателей в мире», — сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, его цитирует ТАСС.

Мурашко подчеркнул, что перепрофилирование коек не должно сказаться на оказании другой помощи. По его информации, по сравнению с прошлым годом общий показатель смертности снизился на 4,5%.

В то же время Мурашко рассказал, что около 2,3 тысячи пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, из них 1,3 тысячи — подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Четыре человека — на экстракорпоральной мембранной оксигенации, это процедура, которая позволяет протезировать функцию легких.

Министр сообщил, что в России удалось подготовить 82% из 95 тысяч запланированных коек. По плану до 100% этот показатель должны довести к 28 апреля.

В России, по информации на 22 апреля, почти 58 тысяч случаев заражения коронавирусом.