    22 апреля 2020, 16:26

    Иммунолог рассказала, чем заменить необходимые для здоровья прогулки

    Дарья Морозова

    Прогулки улучшают иммунитет и помогают быстрее выздороветь. Чем заменить их в условиях самоизоляции, рассказала иммунолог Ирина Ярцева. Об этом сообщило ИА НСН.
    Иммунолог рассказала, чем заменить необходимые для здоровья прогулки

    По ее словам, «малоподвижные люди часто умирают от застойных пневмоний». Врач посоветовала «постараться всех пожилых родственников вывезти на дачи», а остальным начать тренировки на домашних тренажерах, хотя бы по 30 минут в день.

    «Пожилым людям стараться дышать глубоко, делать дыхательную гимнастику, хотя бы дуть в трубочку в стакан воды», — рекомендовала специалист.

    Ранее врач больницы в Хельсинки Йони Ахола рассказал, что прогулки на свежем воздухе куда больше укрепляют иммунитет, чем все возможные физические упражнения в четырех стенах. Ведь организм будет получать необходимый кислород, который, в свою очередь, стимулирует рост защитных клеток. В Финляндии, как и в некоторых других европейских странах, прогулки на свежем воздухе разрешены — при условии соблюдения всех мер предосторожности. Власти не запрещают выходить из дома.