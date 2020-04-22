Иммунолог рассказала, чем заменить необходимые для здоровья прогулки

По ее словам, «малоподвижные люди часто умирают от застойных пневмоний». Врач посоветовала «постараться всех пожилых родственников вывезти на дачи», а остальным начать тренировки на домашних тренажерах, хотя бы по 30 минут в день.

«Пожилым людям стараться дышать глубоко, делать дыхательную гимнастику, хотя бы дуть в трубочку в стакан воды», — рекомендовала специалист.

Ранее врач больницы в Хельсинки Йони Ахола рассказал, что прогулки на свежем воздухе куда больше укрепляют иммунитет, чем все возможные физические упражнения в четырех стенах. Ведь организм будет получать необходимый кислород, который, в свою очередь, стимулирует рост защитных клеток. В Финляндии, как и в некоторых других европейских странах, прогулки на свежем воздухе разрешены — при условии соблюдения всех мер предосторожности. Власти не запрещают выходить из дома.