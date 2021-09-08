МЧС открыло горячую линию после взрыва в Ногинске

МЧС открыло горячую линию после взрыва газа в подмосковном Ногинске. Жители дома и их родственники могут в любое время обратиться на нее и узнать необходимую информацию.

Позвонить можно по номеру: 8 (495) 542-21-41. Для оказания помощи пострадавшим и жильцам дома работают восемь психологов Центра экстренной психологической помощи МЧС.

Утром 8 сентября в Ногинске в жилой девятиэтажке произошел взрыв. Обрушились несколько квартир на втором, третьем и четвертом этажах. По предварительным данным, повреждено 24 квартиры. Взрыв был такой мощности, что в соседнем здании выбило оконные рамы и стекла у припаркованных машин.

На данный момент известно о восьми пострадавших, один из которых находится в реанимации. Всех госпитализировали в ногинскую больницу. Среди пострадавших несколько детей, они не получили серьезных повреждений.

Эвакуированных из дома жителей расположили в ближайшем детском саду, им помогают местные волонтеры.

На место происшествия приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев.