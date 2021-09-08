Последствия взрыва газа в доме в Ногинске попали на видео

Взрыв газа в многоэтажном доме в Ногинске принес много разрушений. Пострадали также соседние дома и автомобили. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

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На кадрах видно, как спасатели пробираются в разрушенные квартиры со всех возможных сторон. Вокруг дома лежат бетонные плиты, мебель и осколки стекол. Рядом стоят соседи, переживающие за жизнь пострадавших. У рядом стоящего дома тоже выбиты стекла. Асфальт покрыт оконными рамами. Спасательные работы на месте продолжаются.

По данным МЧС, в результате случившегося произошло обрушение части внешней стены и перекрытий. По предварительной информации, повреждены восемь квартир. Возгорания не было. В СКР сообщили, что врачам не удалось спасти двух человек — мужчину и женщину. Но власти Подмосковья информацию о жертвах не подтверждают. Два ребенка, которых оперативно удалось вытащить из дома, сейчас находятся под наблюдением врачей, с ними все хорошо.

Следственный комитет открыл уголовное дело, прокуратура региона организовала проверку после взрыва газа.