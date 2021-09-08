Место взрыва в жилом доме в Ногинске сняли с коптера

Появилось видео места взрыва в жилом доме в Ногинске с высоты. С помощью него можно оценить масштабы разрушения.

Разрушены не только квартиры, но и входная подъездная группа. На месте квартир, которые оказались в эпицентре взрыва, остались только руины. Также повреждены припаркованные автомобили и выбиты оконные рамы и стекла в соседнем доме.

Утром 8 сентября в Ногинске произошел взрыв в жилом доме. Это привело к обрушению на втором, третьем и четвертом этажах. По предварительным данным, повреждены 24 квартиры. На данный момент известно о восьми пострадавших, один из которых находится в реанимации. Всех госпитализировали в ногинскую больницу. Среди пострадавших несколько детей, они не получили серьезных повреждений. Эвакуированных из дома жителей расположили в ближайшем детском саду.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова направилась в больницу Ногинска, где находятся в том числе пострадавшие дети.

По поручению губернатора пострадавшее здание будет тщательно обследовано, чтобы понять, какие восстановительные работы потребуются. При взрыве также выбило окна в соседнем доме и припаркованных машинах. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Московской области, взрывная волна разрушила восемь квартир.